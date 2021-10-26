Berlin’deki Noel pazarı saldırısında yaralanmıştı; beş yıl sonra hayatını kaybetti

Almanya’nın başkenti Berlin’de 2016 yılında Noel pazarına düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ilk yardım görevlisi Sascha Hüsges, saldırıdan beş yıl sonra hayatını kaybetti.
19 Aralık 2016’da pazardaki kalabalığa TIR sürerek düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı. Almanya’dan kaçan saldırgan Anis Amri İtalyanın Milano kentinde yapılan kimlik kontrolü sırasında polisle çatışma sonucu öldürülmüştü.
Yardım için ilk bölgeye ulaşan görevlilerden Hüsges, saldırıda hayatını kaybeden 13’üncü kişi oldu. Başından yaralanan Hüsges, uzun süre hastanede tedavi görmüş, komaya girmiş, taburcu edildikten sonra da bakımı ve tedavisine evde devam edilmişti.
Ailesi, ay başında ölen Hüsges’in, yaralanması sonrasında yaşadığı uzun süreli sağlık sorunlarına bağlı enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Saldırıda ölenlerin aileleri ve yaralananların sözcüsü Astrid Passin, Hüsges’in adının, saldırının düzenlediği meydandaki Kaiser Wilhelm Anıt Kilisesi’nin merdivenlerindeki diğer isimlerin yanına eklenmesini istedi.