Berlin'de 35 bin aşırı sağ karşıtı sokakta

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaklaşık 35 bin kişi aşırı sağa karşı düzenlenen gösteride bir araya geldi.
Başkentte yaklaşık 35 bin kişi aşırı sağa karşı ‘Cesur. İnsan. Birlikte’ sloganıyla düzenlenen mitinge katıldı.
Mitingdeki konuşmalarda 23 Şubat’taki seçimde sandığa gidilmesi ve demokratik partilere oy verilmesi çağrısı yapıldı.
Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine tepki gösterilen eylemde taşınan döviz ve pankartlarda yazanlardan bazıları şöyle:
- ‘AfD’ye oy yok
- ‘Demokrasi için’
- ‘İnsanlık için kayıt olun’
- ‘Sessiz kalmak kötü, dayanışma altın’
Protestan kilisesinden mitinge katılan Christian Staeblein konuşmasında şunları söyledi:
“Biz aşırılık yanlılarına karşı güvenlik duvarıyız. Onlara karşı ancak birlikte, el ele başarılı olabiliriz.”
Mitingde Almanya’nın tanınmış sanatçısı Herbert Grönemeyer de şarkı söyleyerek göstericilere destek verdi.