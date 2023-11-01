Berkant Gültekin: Vahdettin’e bunu söyleselerdi kendisiyle dalga geçildiğini düşünürdü

Anıtkabir ziyaretinin ardından Erdoğan, Donanma ve Hava Kuvvetleri’nin İstanbul Boğazı’ndaki geçit törenine katıldı. Seçtiği mekân hayli ilginçti. Boğaz’dan geçen gemilerin selamlandığı adres, son Osmanlı Padişahı VI. Mehmed’den, bilinen adıyla Vahdettin’den kalma Çengelköy’deki köşktü. Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘Çalışma Ofisi’ olarak kullanılan Vahdettin Köşkü’nün Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümünde kutlama mekânı olarak tercih edilmesi, iktidarın Cumhuriyet’e dönük bakışının net bir özetiydi.

Tarihe biraz merakı olan herkes, Vahdettin’in adını Cumhuriyet ile yan yana getirmenin ne kadar tuhaf olduğunu bilir. Herhalde Vahdettin’e 100 yıl önce “Cumhuriyet bir asır sonra sizin adınızı taşıyan köşkten selamlanacak efendim” deseler, kendisiyle dalga geçildiğini düşünürdü. Ama bu fıkra gibi olay 2 gün önce gerçekleşti. Erdoğan Cumhuriyet idealinin onurlandırıldığı günde, onun kurulmaması için elinden geleni yapan Osmanlı sultanını yüceltti. İdeolojik hâkimiyet mücadelesinde mevzi kaybetmemek adına kuş uçuşu 270 metre mesafeden donanmayı selamladı.

Berkant Gültekin’in yazısı