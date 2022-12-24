Berkant Gültekin: Siyasette gündemin kontrolünü sağlamadan iktidara yürümek imkânsıza yakın

Başka ekoller tarafından da uygulanıyor ama kavramsallaştırmayı yapan Alman teknik direktörler adına “gegenpressing” diyor. Türkçe karşılığı kontra, yani karşı pres. Kaybedildiği andan itibaren topu en kısa sürede rakipten alma anlayışına dayanıyor. Bu taktiğin başarıyla uygulanabilmesi için topun rakipten en geç 5-6 saniye içinde alınması gerekiyor. Yoksa topun kontrolü sağlanamıyor ve hedeflenen oyun kurulamıyor

Futbolda savunma odaklı bir oyunla kazanılan zaferler görülmüştür ama siyasette gündemin kontrolünü sağlamadan iktidara yürümek imkânsıza yakındır. Muhalefet kimin oyuna gireceğini tartışmadan önce, oyuna girecekler olacaksa bile, sürecin ciddiyetine uygun, ayakları yere basan, bütünlüklü ve gerçekçi bir oyun planı kurgulamalı. Muhalefetin “gegenpressle” topun kontrolünü yeniden kazanmadan ve hücum stratejisi belirlemeden başarıya ulaşması zor görünüyor. Zira oyun, şu an muhalefetin kalesine yakın bir yerde oynanıyor. Yine de önümüz kış ve yeterli şanslar olacak.

Berkant Gültekin’in yazısı