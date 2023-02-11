Berkant Gültekin: Önemli olan afet yönetimi değil, sarayın imajıydı

Önce iletişim altyapısı çok yeterliymiş gibi Elon Musk’ın Starlink uydularını devreye sokma teklifi geri çevrildi, ardından Twitter’a erişim kısıtlandı. Oysa Twitter, “çok çekici” sloganıyla reklamlar yapan GSM şirketlerinin hizmet vermediği koşullarda hayat kurtarıyordu. Van depreminden sonra “Bu tabloları defaatle yaşamaktansa iktidarı kaybetmek daha hayırlıdır” diyen Erdoğan’ı iktidarını kaybetme korkusu sarmıştı. Önemli olan afet yönetimi değil, sarayın imajıydı.

Yıkılan binlerce bina, başta Erdoğan olmak üzere yöneticiler tarafından verilen sözlerin tutulmadığını kanıtladı. Çünkü rant ekonomisinin ana motoru haline gelen inşaata tüm kapılar açılmış, yapı stokunu denetlemek siyaseten zaman kaybı ve toplumsal desteği kaybetmek açısından riskli görülmüştü. Bunun yerine imar affı en iyisiydi. Neticede sistem, henüz kısıtlı verilerle bile bilançosu çeyrek asır önceki felaketi geride bırakan bir yıkım üretti.

Berkant Gültekin’in yazısı