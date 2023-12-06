Diken

Yaramazlara biraz batar!

Berkant Gültekin: İYİ Parti limandan ayrıldı

İYİ Parti’nin 4 Aralık günü yapılan Genel İdare Kurulu toplantısında seçimlere bağımsız girme yönelimi değişmedi. CHP’nin ‘yerel seçimde işbirliği’ teklifi, Kurul’da oy çokluğuyla reddedildi.

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, seçime “hür ve müstakil” şekilde katılma kararının gerekçelerini açıkladı. Zorlu, İYİ Parti’nin ülkenin kutuplaştırıldığı bir dönemde kurulduğunu ifade ederek, “Hiç kimsenin şüphesi olmasın, ülkemizi karanlığa sürükleyen muktedir siyasi anlayışın karşısında durmaya ve fakat milli mukaddesatımıza milletimizin üçüncü bir yol, bir alternatif çağrısına da sahip çıkarak yol yürümeye devam edeceğiz” dedi.


İYİ Parti’nin bu kararından saatler önce HEDEP de yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme eğiliminde olduğunu duyurdu. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu’nun önerisini Parti Meclisi’nin değerlendirip karara bağlayacağını kaydetti.

Berkant Gültekin’in yazısı

SON HABERLER

Bakandan ihracat açıklaması: Unda birinci, makarnada ikinciyiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin dünyada un ihracatında birinci, makarna ihracatında da ikinci sırada olduğunu belirterek “2023 itibarıyla Türkiye’nin dünya un pazarındaki payı yüzde 23. Bu da dünyadaki her dört un paketinden birisinde Türkiye’deki üreticilerin emeğinin bulunduğunu gösteriyor” dedi.