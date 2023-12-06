İYİ Parti’nin 4 Aralık günü yapılan Genel İdare Kurulu toplantısında seçimlere bağımsız girme yönelimi değişmedi. CHP’nin ‘yerel seçimde işbirliği’ teklifi, Kurul’da oy çokluğuyla reddedildi.

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, seçime “hür ve müstakil” şekilde katılma kararının gerekçelerini açıkladı. Zorlu, İYİ Parti’nin ülkenin kutuplaştırıldığı bir dönemde kurulduğunu ifade ederek, “Hiç kimsenin şüphesi olmasın, ülkemizi karanlığa sürükleyen muktedir siyasi anlayışın karşısında durmaya ve fakat milli mukaddesatımıza milletimizin üçüncü bir yol, bir alternatif çağrısına da sahip çıkarak yol yürümeye devam edeceğiz” dedi.

İYİ Parti’nin bu kararından saatler önce HEDEP de yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme eğiliminde olduğunu duyurdu. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu’nun önerisini Parti Meclisi’nin değerlendirip karara bağlayacağını kaydetti.

Berkant Gültekin’in yazısı