Berkant Gültekin: CHP, İYİ Parti'yle bir ortaklık zemini arıyor

Yerel seçimler siyasi gündemin merkezine yerleşmeye başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü konuşmasında bir kez daha İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’a belediyecilik performansları üzerinden övgüde bulundu. Gündemdeki ittifak konusuna da gönderme yapan Özel, “Biz bu belediyeleri sadece CHP’lilerin oyuyla kazanmadık. İstanbul’da, İstanbul İttifakı’yla, Ankara’da dürüst insanlar başkenti yönetsin diye destek aldık ve kazandık. Biz işbirliğine tüm siyasi partileri, güç birliğine davet ediyoruz” mesajını verdi.

İmamoğlu da birkaç gün önce yaptığı açıklamada, “Biz neticede 5 yıl önce, o zamanki ismiyle Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı Adayı olarak bugünlerde yola çıkmış ve ardından seçimi kazanmıştık ve bu dönem bitene kadar da biz o ittifakı temsil eden belediye başkanıyız. Sürece ben öyle bakarım” dedi. Telefonda konuştuğu İYİ Parti lideri Meral Akşener’le yüz yüze görüşüp görüşmeyeceği sorusunu ise diyaloga açık olduğunu ve bunun her an gerçekleşebileceğini söyleyerek yanıtladı. Yavaş’ın Özel’in bilgisi dahilinde Akşener’e bir nezaket ziyareti yaptığını da buraya ekleyelim.

Bu gelişmelerden net şekilde anlıyoruz ki muhalefetin en büyük partisi konumundaki CHP, liderinin ve kimi üst düzey isimlerinin tüm aykırı söylemlerine karşın İYİ Parti ile bir ortaklık zemini arıyor. 2019 yerel seçimlerindeki gibi bütünlüklü bir ittifak değil belki ama Özel’in dün işaret ettiği “işbirliği” çerçevesine Akşener ikna edilmeye çalışıyor. Çünkü özellikle İstanbul, Ankara ve bazı büyükşehirlerde muhalefetin blok halinde hareket etmesi, risklerin minimuma inmesini sağlayacak kritik bir faktör.

Berkant Gültekin’in yazısı