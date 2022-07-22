‘Bergen’ Arap sinema salonlarında gişe rekorları kırıyor

Şarkıcı Bergen’in hayat hikayesini anlatan aynı isimli film Arap ülkelerindeki sinemalarında sonradan atağa kalktı, gişe rekorları kırıyor.

Acıların kadını’ lakaplı şarkıcı Bergen’in hayatını anlatan filmde şarkıcıyı Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Yönetmenleri Caner Alper ve Mehmet Binay.

Eski eşi Halis Serbest şarkıcıyı yüzüne kezzap dökerek yakmasının ardından 1989’da öldürmüştü.

Variety’nin haberine göre Türkiye’deki sinema salonlarında 10 milyon doların üzerinde hasılat elde eden film şimdi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Lübnan ve Umman’da gişe rekorları kırıyor.

Film bu bölgelerde 16 Haziran’da gösterime girmesinden bu yana 300 binin üzerinde bilet satıldı ve 4,8 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

Bilet satışları filmin açılış haftasında düşük olsa da üçüncü haftasından sonra yükselişe geçti ve gişe başarısı artmaya devam etti.

Variety filmin Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden resmi olarak ayrılmasının ardından hükümetin kadın cinayeti faillerine karşı hoşgörüsü konusunda tartışmalara yol açtığını ve farkındalığı artırdığını yazdı.

Birleşmiş Milletler raporuna göre Arap kadınlarının yüzde 37’sinin şiddete maruz kaldırılmasının filmin sürpriz başarısının göstergesi olabileceği belirtildi.

Filmin Dubai merkezli dağıtımcısı Vox Sinemaları Bergen’in bölgede son yıllarda gösterime giren en başarılı Türk filmi olduğunu belirtti. Ayrıca uzun süren yasağın ardından 2018’de yeniden sinema salonlarının açıldığı Suudi Arabistan’da gösterilen ilk Türk filmi olmasıyla da tarihe geçtiği ifade edildi.