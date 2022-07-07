Bercan Tutar: Erdoğan istediğini aldıkça Putin de kazanıyor

Zira Putin de çok iyi biliyor ki Erdoğan oldukça Türkiye’yi İnönü dönemindeki gibi ABD dış politikasının bir enstrümanı haline getirmek artık muhal. Üstelik Türkiye’nin Atlantik’te güçlenmesi bazılarına paradoksal gelse de Rusya’yı da güçlendiriyor. Şurası açık ki Türkiye’nin Rusya’yı yeni düşman ilan eden NATO’ya bakışı çoktan revizyona uğradı. Bu nedenle NATO’nun genişlemesi Türkiye ve Rusya ilişkilerini torpilleyemez. Çünkü cephe ülkesi artık Türkiye değil. Türkiye masadaki oyun kurucu aktörlerden biri. Bu bağlamda küresel kutuplaşmanın derinleştiği bir dönemde Türkiye’nin eksenine göre siyaset belirlemesi en çok da Rusya’nın elini rahatlatıyor. Bir bakıma Sayın Erdoğan istediğini aldıkça ve kazandıkça Putin de kazanıyor.
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