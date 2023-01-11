Beraat eden Kaftancıoğlu’ndan Fahrettin Altun göndermeli paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ilk tepkisini Twitter üzerinden paylaştı.

Canan Kaftancıoğlu. Fotoğraf: AA

Kaftancıoğlu, 14 Nisan 2020’de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar’daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklama yapmıştı.

Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 14 Nisan 2020’de yaptığı açıklamada Fahrettin Altun’a hakaret ettiği iddia edilmişti.

İddianamede Kaftancıoğlu’nun ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

Kaftancıoğlu bugün beraat etti.

Konuyla ilgili ilk tepkisini paylaşan Kaftancıoğlu şunları dedi: “Bir pergolacı, bir pergolacıya gel beraber bir pergola yapalım sonra da yıkalım demiş 🙂 Tekerleme bu kadar…”