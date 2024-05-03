Benzin ve motorine zam

İstanbul Tabip Odası üyesi hekimler, odayı iki yıl yönetecek ekibi seçmek için 5 Mayıs Pazar sandığa gidecek. Türkiye’nin en eski ve 34 bin 734 üyesiyle en büyük tabip odasını yönetmek için dört grup yarışacak.