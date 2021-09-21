Belediyeden öğrencilere 25 TL’ye kiralık ev

Bursa’da Gemlik Belediyesi, barınma sıkıntısı yaşayan üniversite öğrencilerine 21 daireyi kiraya verme kararı aldı.

Belediye evleri öğrencilerimize çatı oluyor



Cihatlı konutlarımızda bulunan 21 daireyi, şartları taşıyan öğrencilerimize sembolik miktarda kiralıyor, 84 öğrencimizin barınma problemini çözüyoruz. pic.twitter.com/0CRDYS1Z5a — Mehmet Uğur Sertaslan (@ugursertaslan) September 21, 2021

İki binin üzerinde öğrencinin olduğu Gemlik’te söz konusu 21 daire için daire başına dört öğrenci alınacağı, kira ücretinin de 25 lira olacağı belirtilirken Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Talebin çok olması halinde kız öğrenciler öncelikli olacak. İlk defa kayıt yaptırmış olmaları gerekecek. Bu kriterler arasına giren öğrenciler arasında kura çekeceğiz” dedi.

Yurtlar tamamen dolmuş durumda

İHA’ya göre CHP’li Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan şöyle konuştu: “Bu sene bir sorun var. Öğrencilerin belediyemizden barınma ile ilgili ciddi talepleri var. Kız ve erkek öğrenci yurtlarımız tamamen dolmuş durumda. Üstelik Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un bölgemizde faaliyete geçmiş olması kiralık ev konusunda da öğrencilerimizin elini kolunu bağlıyor. Biz de belediye olarak bir parça da olsa merhem olabilir miyiz diye düşündük.”