Belediye başkanlarından açıklama yok, Kılıçdaroğlu’na destek var

CHP Genel Başkanı Seyit Torun, genel merkeze gelen büyükşehir belediye başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerini ilettiklerini bildirdi.

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Yaklaşık bir yıldır 2023 seçimlerine hazırlanmak için toplanan millet ittifakının ortak adayında öne çıkan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Buna karşılık İYİ Genel Başkanı Meral Akşener, masadan ayrıldıklarını açıklayarak İstanbul ve Ankara büyükşehir başkanlarına çağrı yaptı.

Ancak dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’tan CHP liderine destek mesajı geldi.

Belediye başkanları bugün de Kılıçdaroğlu’yla görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu’na desteklerini ilettiğini açıkladı.