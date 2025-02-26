Belçikalılar yüzde 4,4'lük enflasyon nedeniyle Fransa'ya alışverişe gidiyor

Belçikalılar, ocakta yüzde 4,4’e yükselen enflasyon nedeniyle alışveriş için Fransa’ya gidiyor.

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Avrupa uyumlaştırılmış tüketici fiyatları endeksine (HICP) göre Belçika’da ocakta enflasyon yüzde 4,4’e yükseldi.

Euronews‘ün aktardığına göre Belçika Federal Kamu Hizmeti (FPS) Maliye Bakanlığı’ysa Belçika’da enflasyonun arttığını buna karşın Almanya, Fransa ve Hollanda gibi komşu ülkelerde enflasyonun düştüğünü belirtti.

Basın kuruluşu EBU’ya konuşan bir müşteri, bir aylık yiyeceğini neredeyse 300 avroya (yaklaşık 11 bin 478 lira) alabildiğini söyledi ve şöyle devam etti:

“Belçika’da bunu asla yapamazdım. Şu anda zeytinyağı memlekettekinden daha ucuz. Balık daha ucuz ve daha taze. Beni asıl üzense Belçika ürünlerinin burada ülkemdekinden daha ucuz olması.”

Belçikalılar, Fransa’nın Lille şehrine yaklaşık 15 kilometre, sınıraysa sadece 4 kilometre uzaklıktaki popüler alışveriş merkezi Roncq’a gidiyorlar.

Alışveriş yapanlar, oraya ulaşmak için gereken ek benzin masrafına rağmen önemli miktarda tasarruf edebildikleri söyledi.

Belçikalılar, Fransa’da 100 avroluk (yaklaşık 3 bin 826 lira) bir alışveriş sepetinde ortalama 30 avro (yaklaşık 1148 lira) tasarruf ediyorlar.