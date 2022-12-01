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Yaramazlara biraz batar!

Belçika dünya kupasına veda etti: Roberto Martinez’den istifa kararı

2022 FIFA Dünya Kupası’nda oynanan F Grubu üçüncü maçında Hırvatistan’la berabere kalan Belçika kupaya veda etti.

Fotoğraf: AA

Hırvatistan bu sonuçla puanını 5’e yükseltti. Grubu, lider Fas’ın ardından ikinci sırada tamamlayan Hırvatlar, adını son 16 turuna yazdırdı.


Hırvatistan, İspanya, Japonya, Kosta Rika ve Almanya’nın yer aldığı E Grubu’nun ikincisi ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

Maça Belçika takımından Romelu Lukaku’nun kaçırdığı birçok gol damga vurdu.

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, yenilginin ardından görevinden istifa etti.

Bu arada Fas’ın Kanada’yı 2-1 yenerek tarihinde ikinci kez son 16 turuna çıkmasının ardından Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaşayan Faslılar galibiyeti kutladı.

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