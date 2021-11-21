‘Bekle ben de geliyorum’ demişti: ‘Corona’ nedeniyle ölen baba, bir yıl önce virüse yenik düşen kızının yanına defnedildi

Samsun’un Bafra ilçesinde Covid-19 nedeniyle ölen hemşire kızı Meral Arbağ’ın (42) cenazesinde, “Bekle kızım, ben de geliyorum” diyen Burhan Taş (68) da virüse yenik düştü; bugün toprağa verildi.

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Bafra Devlet Hastanesi’nde görev yapan iki çocuk annesi hemşire Meral Arbağ, bir ay tedavi gördüğü hastanede 18 Aralık 2020’de hayatını kaybetmişti. Baba Burhan Taş, kızının cenazesinde, “Bekle beni kızım, ben de geliyorum” diye gözyaşı dökmüştü.

14 Kasım’da virüse yakalanan Taş, tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti.

Taş’ın cenazesi, bugün Bafra ilçesindeki Altınyaprak Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta kızının yanına defnedildi.

Burhan Taş’ın oğlu Mustafa Taş (40), “Tarifsiz bir acı. Bu illet yüzünden ailemizden iki kişiyi toprağa verdik. İnşallah, bir an önce biter de kurtuluruz. Allah hayatını kaybeden herkesin mekanını cennet etsin, çok zor” diyerek duygularını ifade etti.