Bedri Baykam: Beşiktaş Belediyesi'nde öğreniyoruz ki ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen kişi içişleri bakan yardımcısının kardeşi!

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AKPli belediyelere böyle baskınlar tabii ki yapılmıyor! Şimdi Beşiktaş Belediyesi’nde öğreniyoruz ki ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen kişi içişleri bakan yardımcısının kardeşi! Üstelik söylendiğine göre daha yeni çeşitli AKP belediyeleri ile de büyük anlaşmalar yapmış!

İBB seçiminde çok ilginç bir şekilde bir seçim tekrarı olmuştu ya… Kim bilir o formülü üretenler, bakan yardımcısının kardeşini temize çıkarmak için de hangi hamleleri yaratırlar!

Bekleyerek öğreneceğiz! Ama sakın şaşırmak yok! Medyamız ve siyasi dünyamız, son 30 yılda bu tezgâhın devreye sokuluşunu birbirinizi yiyerek izlediniz, tarihten anlamadığınızı kanıtlayarak, Türkiye’de siyaset yapmayı Hollanda veya Danimarka ile karıştırarak, tehlikeyi görenleri de “çok demode ve sıkıcı” olarak niteleyerek kadro dışı bıraktınız. Umuyorum şimdi şapkadan tavşan çıkarabileceksiniz… Hep beraber deneyeceğiz!

Bedri Baykam’ın yazısı