Bedava ped ve tampon dağıtılmasını veto eden Brezilya lideri tepki çekti: İnsanlık dışı

Covid-19’u gribe benzetip gerekeni yapmaması, işsizlik ve ekonomideki kötü gidişata, “Dur” diyememesi gibi çok sayıda eksiğiyle tepki çeken Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bu kez de toplumun dezavantajlı gruplarının üyesi kız çocuğu ve kadınlara bedava ped ile tampon dağıtılmasına karşı çıkarak infiale neden oldu.

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Bolsonaro, vekiller tarafından onaylanan bir yargı paketinin öğrenciler, evsizler, mahkumların da aralarında olduğu belirli grupları içeren 5,6 milyon kadına bedava ped ve tampon dağıtılmasını öngören kısmını veto etti. “Bu kamu yararına aykırı” diyerek veto gerekçesini açıklayan Bolsonaro, her dört kız öğrenciden birinin adet döneminde gerekli ürünleri alamadıkları için okuldan mahrum kaldığı ülkede tepki çekti.

Lise öğrencilerinin birliği UBES’in başkanı Rozano Barroso, “Bu veto tuhaf ve insanlık dışı” diyerek tepkisini gösterdi ve çok sayıda öğrencinin ped alacak imkanı olmadığı için okuldan uzak kaldıklarına dikkat çekti.

Barosso şunları söyledi: “Adet sırasında kağıt, gazete kullanmak zorunda kaldığınızı düşündünüz mü hiç? Bu çok acı bir gerçek özellikle de gençler için. Pandeminin ortasında, sosyal eşitsizlik artarken durum daha da kötü oldu.”

Demokratik İşçi Partisi’nden Tabata Amaral ise devlet başkanının ‘zor ve hassas durumdaki kadınların itibarını horgördüğünü’ ifade ederek vetodan dönülmesi için kampanya başlattı. Amaral, sağlık bakanlığının hijyenik ürünler kullanamadıkları için sağlık sorunları yaşayan kadınların masraflarını karşılamasını istedi.

Espírito Santo eyaletinin vali yardımcısı Jacqueline Moraes, “Yoksul kadınların tampon kullanması bir ayrıcalık mı? Hayır! Bu kamu sağlığı, sosyal politika” diyerek tepkisini gösterdi.

Twitter’da konuyla ilgili hashtag açıldı ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısı kızgınlığınıı ifade etti.

Mayıs ayında Birleşmiş Milletler Çocuk (Unicef) ve Nüfus Fonları tarafından hazırlanan rapora göre Brezilya’daki 713 bin kız çocuğunun evinde banyo yok. 4 milyonun okulunda yeterli sayıda sabun, ped gibi hijyen için gerekli şeyler bulunmuyor.