Bebek’te çıplak güneşlenen adamın şizofreni hastası olduğu ortaya çıktı

İstanbul Bebek’te çıplak vaziyette bank üzerinde yatarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra gözaltına alınan M.Ç.’nin, İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü raporu doğrultusunda şizofreni hastası olduğu belirtildi.

Görsel: ANKA

M.Ç., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözlem altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Valiliği’nin açıklamasında şahıs hakkında ‘kasten yaralama’, ‘hırsızlık’, ‘güvenlik güçlerine mukavemet’ ve ‘kumar oynanması için imkan sağlama’ suçlarından altı ayrı suç kaydı olduğu bildirildi.