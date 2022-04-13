Bebekken hayatını kurtaran polisin ailesini 50 yıl sonra bulup teşekkür etti

Britanya’da yaşayan bir kadın, 50 yıl önce 15 aylıkken hayatını kurtaran polis memurunun ailesini bulup teşekkür etti.

Fotoğraf: Newsweek

Gina Walton, Nisan 1970’de banyoda neredeyse boğuluyordu. Çok su yutan Walton’ı polis Brian Bateson, hayat öpücüğüyle yaşama döndürdü. Acil aramaya yanıt veren Bateson önce evde sonra da ambulansta işlemi tekrarladı ve Walton’un hayatını kurtardı ve yerel gazetelerde haber oldu.

Yıllardır kendisini kurtaran kişiyi bulup onunla tanışmak isteyen Walton, 70 yaşındaki annesini bu yıl kaybettikten sonra eşyalarını toplarken kendisinin Bateson’la çekilmiş fotoğrafını buldu.

Sosyal medyada onun izini sürmeye başlayan Walton’a bir Facebook grubunun üyesinden yanıt geldi. Bu kişi Bateson’ın 2003’te öldüğünü yazarak oğlu Mark’la iletişim kurmasını sağladı.

Kendisini kurtardıktan iki ay sonra ‘kahramanca hizmetleri’ nedeniyle ödül aldığını öğrendiği Bateson’la tanışamayacak olsa da ailesine teşekkür etmek isteyen Walton önce oğlu Mark sonra da onun aracılığıyla eşi Maureen’le temasa geçti.

Yıllar önce Bradford’da yaşarken hayatını kurtaran Bateson’un oğlu ve eşiyle önce sosyal medyadan sonra telefonla iletişim kuran Walton onlara teşekkür etti. Mark Bateson, annesinin 90’ıncı yaşını kutladığı bir dönemde Walton’un onları aradığını belirterek, “Annem çok sevindi havalara uçtu. Hep, ‘O kıza ne oldu acaba’ diye merak ediyordu” dedi.

Beş çocuğu ve sekiz torunu olan Walton, “Annem sinemadayken ölüm tehlikesi geçirmişim. Sinemada haber vermişler. Brian Bateson olmasa burada olmazdım. Onu tanıyamadığım için üzgünüm” dedi.