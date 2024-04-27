‘Bebek şebekesi’ çökertildi

İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda, bebekler üzerinden haksız kazanç sağlayan aralarında doktorların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

Soruşturma sürecinde elde edilen delillerin incelenmesi sonucunda toplam 300 şüpheli belirlendi. AA’nın haberine göre hakkında somut delil elde edilen 41 kişi gözaltına alındı.

Şebekenin, irtibatlı oldukları özel hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin tam kapasite çalışabileceği sayıda bebek yönlendirmeleri karşılığında yüklü miktarda menfaat sağladıkları belirlendi.

Doktorlar Fırat S. ile İlker G’nin, irtibatlı oldukları 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla ortak hareket ettiği tespit edildi.

Yeni doğan yoğun bakımlarında kalan her bebek hasta için SGK Başkanlığınca o özel hastaneye günlük 8 bin TL ödeniyor.

Bu nedenle özel hastanelerin 112 acil servisten kasıtlı olarak yönlendirdiği bebekleri iyileşmiş olsalar dahi SGK’nın ödeme yaptığı maksimum gün süresince hastane yoğun bakımında tutmaya devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca yoğun bakım ünitelerinde 7/24 bulunması zorunlu doktorların kimliklerini kiraladıkları, denetimlerde hemşirelerin kendilerini doktor olarak tanıttıkları tespit edildi.