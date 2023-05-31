Bebeğini öldürüp tarlaya gömen anne tahliye edildi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yeni doğan bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü iddiasıyla tutuklanan anne tahliye edildi.

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde, 6 Ekim 2022’de tarlaya gömülmüş bebek cesedi bulunmasıyla ilgili, anne B.Ç. (27) ile kendisine yardım ettiği şüphesi bulunan kız kardeşi B.Ç. gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, kız kardeşiyse emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Ordu Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın ‘altsoydan akrabayı kasten öldürmek’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istenmişti.

AA’nın haberine göre Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık B.Ç. katıldı.

Mahkeme heyeti, B.Ç’nin, delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırdı. Heyet, duruşmayı erteledi.