Bebeği yanında olan kadın sürücüye hakaret edip aracın aynasını kıran kişiye ‘drift’ten ceza

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, içinde bebek olan aracın aynasını kırdığı ve kadın sürücüye hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan kişiye, başka tarihlerde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünün belirlenmesi üzerine para cezası uygulandı.

Fotoğraf: Twitter

U.K. isimli sürücü, cumartesi (9 Nisan) Maltepe Küçükyalı Mahallesi sahil yolunda seyir halindeki sürücü Ş.A.’nın otomobiline kullandığı araçla çarpmış ve aynı zamanda eliyle aynasını kırmıştı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

AA’nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, U.K.’nın Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi’nde otomobiliyle drift yaptığı, TEM Otoyolu’nda makas atmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve o sıralarda kaydedilen videoları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığını belirledi.

U.K.’nın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince toplam 11 bin 114 lira para cezası uygulandı. Ayrıca, hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.