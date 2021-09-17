Bebeği sezaryenle alınmıştı: Sekiz aylık hamileyken Covid-19’a yakalanan öğretmen hayatını kaybetti

Bursa’da bir çocuk annesi, sekiz aylık hamile öğretmen Aysel Şentürk’e (34) Covid-19 teşhisi konulunca bebeği sezaryenle alındı. Bir kız çocuğu dünyaya getiren Şentürk, doğumdan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

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DHA’nın haberine göre Bursa’da özel bir fabrikanın kreşinde çocuk gelişim öğretmeni olarak çalışan sekiz aylık hamile Şentürk, 20 gün önce rahatsızlanınca Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Covid-19 testi negatif çıkan Şentürk, ilaç yazılarak evine gönderildi. Yine rahatsızlanan Şentürk, aynı hastaneye başvurdu ve üç gün tedavi gördü.

Taburcu edilen Şentürk, geçen hafta yeniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Şentürk’e yapılan testi bu kez pozitif çıktı.

Durumunun ağırlaşması üzerine Şentürk’ün bebeği 5 Eylül’de sezaryenle alındı. Şentürk yoğun bakıma kaldırılırken, dünyaya getirdiği kız çocuğuna ‘Nisa’ adı verildi. Şentürk, önceki gün hayatını kaybetti. Aşı olmadığı belirtilen Şentürk’ün cenazesi, dün gözyaşları içinde Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi