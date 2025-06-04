Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) iki yeni bankaya onay verdi.

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Kararlar, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. BDDK’nın iki yeni banka için açıklamaları şöyle:

* 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 10’uncu maddesiyle Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7’nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, kurulun 23.05.2024 tarihli ve 10913 sayılı kararıyla kuruluş izni verilen Aytemiz Yatırım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.

* Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4’üncü maddesi kapsamında alınan ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik anılan maddelerde yer verilen yetki çerçevesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 7’nci ve 8’inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, kanunun 6’ncı maddesi uyarınca, kurucu ortaklar T. Halk Bankası A.Ş., Halk Finansal Kiralama A.Ş. ve Halk Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Türkiye’de 11 milyar 500 milyon lira kuruluş sermayeli ‘Halk Katılım Bankası A.Ş.’ ünvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir.