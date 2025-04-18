Üç yabancı banka Türkiye için faiz tahminini yükseltti

ABD’li yatırım bankaları JPMorgan, Goldman Sachs ve Morgan Stanley, Türkiye için yıl sonu faiz tahminlerini yükseltti.

Fotoğraf: AA

Merkez Bankası (MB) dün politika faizini yüzde 42,5’tan yüzde 46’ya yükseltmişti.

CNBC-e‘nin aktardığına göre ABD’li yatırım bankaları faiz indirimi sonrası Türkiye için yıl sonu faiz tahminlerini şöyle yükseltti:

JPMorgan: Yüzde 35’ten yüzde 38’e

Goldman Sachs: Yüzde 28,5’ten yüzde 33’e

Morgan Stanley: Yüzde 33,5’ten yüzde 36’ya

MB Para Politikası Kurulu’nun mayısta toplantısı bulunmuyor. Bundan sonraki ilk iki toplantı 19 Haziran ve 24 Temmuz’da yapılacak.

JPMorgan, MB’nin haziranı pas geçip temmuzda 200 baz puanla faiz indirimine dönmesini bekliyor. Goldman Sachs’sa haziranda faiz indirimi bekliyor.