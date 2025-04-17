Ekonomistlerden faiz yorumları

Ekonomistler faiz kararını değerlendirdi: “Doğru karar… Görünür gelecekte erken seçim yok… Politik ortamın sisini dağıtmaz.”

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Merkez Bankası (MB) bugün politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya çıkardı.

Karar metninde ‘sıkı duruş’ vurgusu dikkat çekti: “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Finansal piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde parasal aktarım mekanizmasını destekleyen ilave adımlar ivedilikle atılmıştır. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.”

MB rezervleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların gözaltıların başladığı 19 Mart’ta liranın ani değer kaybına karşılık piyasaya döviz sürülmesiyle gerilemeye başlamıştı. MB 14 Mart ile 4 Nisan arasındaki gerilemeyi 16,8 milyar dolar olarak açıklamıştı. Bankacılara göre ise sadece 19 Mart ile 26 Mart arasındaki gerileme en az 27 milyar dolar.

MB rezervleri son resmi verilere göre 154 milyar 261 milyon dolar.

Ekonomistlerin X’teki faiz yorumları şöyle:

Mahfi Eğilmez: Doğru karar

* MB, gecelik borçlanma faizini yüzde 44,5’e, gecelik borç verme faizini yüzde 49’a yükselterek faiz koridorunu genişletti. Benim tavsiye ettiğim gibi haftalık repo ihalesiyle borç verme faizini (politika faizini) de yüzde 46’ya yükseltti. Doğru karar.

TCMB, gecelik borçlanma faizini % 44,5'e, gecelik borç verme faizini % 49'a yükselterek faiz koridorunu genişletti. Benim tavsiye ettiğim gibi haftalık repo ihalesiyle borç verme faizini (politika faizini) de % 46'ya yükseltti. Doğru karar. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) April 17, 2025

İris Cibre: Kafa karışıklığını temizledi

* Faizi yükseltmesi koridorla getirileri yükseltmesi dolayısıyla oluşan kafa karışıklığını temizledi ve sıkı duruşunu netleştirdi. Kısaca “Ne olursa olsun enflasyonla savaşırım, siyaseten de bağımsızım” dedi Benim endişem bu faiz artırımının reel sektörün olması gerekenden daha uzun süre acı çekecek olması. Finansmana erişim kısıtlı, şimdi bir de inmesi beklenen maliyetler tekrar arttı. Dolayısıyla, 2024’te atlatmış olmamız gereken yavaşlama, işsizlik, bugüne birikimli sarktı.

Selçuk Geçer: Bedel ödemeye devam devam

* Merkez Bankası 350 baz faiz yükseltti. Bedel ödemeye devam.

Merkez bankası 350 baz faiz yükseltti.



Bedel ödemeye devam — selçukgeçer (@_selcukgecer) April 17, 2025

Barış Soydan: Görünür gelecekte erken seçim yok.

* Merkez Bankası politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya, gecelik borç verme faizini yüzde 49’a çıkardı. Ekonomik durgunluk derinleşecek. Konut fiyatlarında reel düşüş sürecek. Mevduatta yüzde 50 faiz görmeye başlayacağız. Görünür gelecekte erken seçim yok.

Merkez Bankası politika faizini 350 baz puan artırarak %46'ya, gecelik borç verme faizini %49'a çıkardı.

1) Ekonomik durgunluk derinleşecek.

2) Konut fiyatlarında reel düşüş sürecek.

3) Mevduatta %50 faiz görmeye başlayacağız.

4) Görünür gelecekte erken seçim yok. — Barış Soydan (@barissoydan) April 17, 2025

Mustafa Sönmez: Politik ortamın sisini dağıtmaz

MB; gecelik faizi üç puan artırdı yüzde 49 a çıkardı. Politika faizi ise yüzde 46. Dalgalanmalara karşı malum cümleler. Bu politik ortamın sisini dağıtmaz, güven vermez. Faizlik iş olmaktan çıktı süreç. Politik güven, adalet tesis edilmedikçe, istikrar gelmez.