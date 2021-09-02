BBP’den AKP ve MHP’nin seçim barajı uzlaşmasına itiraz

Cumhur İttifakı’nda yer alan Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yüzde 7’lik seçim barajına karşı çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yüzde 7′ açıklaması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu rakamın ‘tescillendiği’ni duyurmuştu. AKP sözcüsü Ömer Çelik de baraj hakkında ”Cumhur İttifakı’nın yaklaşımı budur” demişti.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan Destici, “Başkanlıkla yönetilen hangi ülkede baraj var? Başkanlık sisteminde baraj olmamalı” dedi.

Partisinin AKP’ye, barajın kaldırılması ya da en fazla yüzde 3 olması önerisini ilettiğini belirten Destici, “Baraj konusunda yüzde 5 üzerinde mutabakat vardı, yüzde 7’ye yükseltildi. Meclis açılana kadar tekrar görüşüp fikirlerimizi dile getireceğiz” dedi.

‘İttifakta çatırdama olmaz’

Barajın sıfırlanması talebini demokrasi temsilde adaletin sağlanması için istediklerini belirten Destici, her ne kadar barajın sıfırlanması konusunda ısrarlarını sürdürecek olsalar da bu durumun ittifakta bir kriz yaratmayacağı görüşünde: “Sistemi değiştirdiysek, Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu’nun da değişmesi lazım, uyum yasasından kastedilen budur. Sıfırlanması lazım, olmuyorsa da azami yüzde 3 diyoruz. Tabii neticede 3 parti arasında görüşülen bir şey. Dolayısıyla ittifakın iki partisi yani çoğunluk uzlaştıysa, buna saygı duyarız ama biz kendi fikrimizi de söyleriz. Bu ittifakın çatırdadığı ya da ittifak içinde bir kriz anlamına gelmez. Yani bizim ittifakımız devam ediyor. İttifak zaten barajı geçtiği için ittifak içinde bir baraj da olmadığına göre bizim açımızdan bir problem yok.”