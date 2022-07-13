BBP, ‘cumhur ittifakı’nın hem içinde hem dışında

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici “BBP yine ‘cumhur ittifakı’yla seçimlere girecek ama bu sefer kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacak” dedi.

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‘Cumhur ittifakı’ bileşenlerinden BBP’nin genel başkanı Mustafa Destici, AKP’nin hazırladığı seçim yasası taslağında beğenmediği maddeler olduğunu belirterek, “İttifaka devam ederim ama bu haline oy vermem” demişti.

Sivas’ta konuşan Mustafa Destici, ‘altılı masa’da bir araya gelen muhalefet partileri liderlerini hedef alırken, kendi partisinin de ‘cumhur ittifakı’nda olacağını fakat kendi parti amblemleri ve adaylarıyla saha olacağını söyledi.

Parlamenter sistemi eleştiren Destici, şunları söyledi: “Masada altı parti var, altısının da kafasında ayrı cevap var, yani ortak bir cevap yok. Mesela Suriye konusunda Ahmet Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun ya da Akşener’in aynı düşünmediğini hepimiz açık ve net bir şekilde görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi ve ekonomi konusunda da aynı düşünmediklerini, tamamen farklı düşüncelere sahip olduğunu görüyoruz. Temel konularda asla bir mutabakata varamadıkları açık ve net bir şekilde gözüküyor. Yani Anayasa’da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi, başkanlık sistemi yazmasına rağmen ‘Biz parlamenter sistemle Türkiye’yi yöneteceğiz.’ diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bunun için önümüzdeki seçimlerde inşallah BBP yine cumhur ittifakıyla seçimlere girecek ama bu sefer BBP kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacak. Her zaman olduğu gibi inanıyorum ki BBP güçlü bir grupla Meclis’te yerini alacaktır.”

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