BBP lideri Destici’den ‘Biz bunu nasıl düşünemedik’ dedirten tasarruf önerisi!

‘Cumhur ittifakı’nda yer alan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ‘tasarruf önerisi’ tepki topladı.

TV100’de katıldığı bir programda zamlarla ilgili yorumu sorulan Destici, yüksek zamların bütün vatandaşları rahatsız ettiği gibi kendilerini de rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi: “Ben bu hayat pahalılığını iliklerine kadar hisseden bir insanım. Ailem de hissediyor bunu. Biz kalabalık bir aileyiz. Ben çiftçilik yapıyorum hala. Kendi yediğim elmayı kendim üretiyorum. Sabah içtiğim pekmezi kendim üretiyorum. Etimi gidip kendi köyümde kestiriyorum, alıyorum. Sütümü oradan alıyorum. Ben tasarrufa dikkat ediyorum. Ben kasaba gidip 100 lira verip et almıyorum. Gidiyorum kuzuyu kestiriyorum ya da toplu bir hayvanı, oradan parçalayıp alıyorum. Buna kadar dikkat ediyorum. Buna herkes dikkat edebilir. Ama herkesin bu imkanı bulunmayabilir. Bu ayrı mesele.”

BBP liderinin bu sözleri Twitter’da tepki topladı. Destici TT’lere girerken, kullanıcılar genel başkanı toplumun ekonomik gerçeklerini farkında olmamak ve dalga geçer gibi tavsiyede bulunmakla eleştirdi.

Destici: Tasarrufa dikkat ediyorum. Kasaptan et almıyorum kuzu kestiriyorum



Halk: pic.twitter.com/UlbtcDrUUa — Unika (@SonAthelas) January 10, 2022

AKP’nin ortağı Büyük Birlik Partisi genel başkanı, bunların hepsi halkla dalga geçmek zorunda mı?



Mustafa Destici’den 'tasarruf' önerisi: Kasaba gidip et almıyorum, kuzu kestiriyorum — Nasuh Bektaş (@nasuhbektas) January 10, 2022

Ciddi ciddi halkla iyi kafa bulanlara Destici de katılmış. Aslinda gerçek halleri. Ülkeden, insandan bi haber bunlar diyoruz ispatlaniyor. — sonsuzluk…🇹🇷 (@sonsuzcapul) January 10, 2022

1789; Kraliçe Marie Antoinette: Ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin



2022; Mustafa Destici : Et alamıyorsanız kuzu kestirin — dikmen köylü (@youfeez) January 10, 2022

Bu milletle dalga geçmeyen bi sen kalmıştın Destici …

Utanma yok, empati yok, algı yok..

Artık sizde hiçbir şey yok !! — cgdm (@cgdm261) January 10, 2022