BBP lideri Destici’den ‘Biz bunu nasıl düşünemedik’ dedirten tasarruf önerisi!

‘Cumhur ittifakı’nda yer alan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ‘tasarruf önerisi’ tepki topladı.
TV100’de katıldığı bir programda zamlarla ilgili yorumu sorulan Destici, yüksek zamların bütün vatandaşları rahatsız ettiği gibi kendilerini de rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi: “Ben bu hayat pahalılığını iliklerine kadar hisseden bir insanım. Ailem de hissediyor bunu. Biz kalabalık bir aileyiz. Ben çiftçilik yapıyorum hala. Kendi yediğim elmayı kendim üretiyorum. Sabah içtiğim pekmezi kendim üretiyorum. Etimi gidip kendi köyümde kestiriyorum, alıyorum. Sütümü oradan alıyorum. Ben tasarrufa dikkat ediyorum. Ben kasaba gidip 100 lira verip et almıyorum. Gidiyorum kuzuyu kestiriyorum ya da toplu bir hayvanı, oradan parçalayıp alıyorum. Buna kadar dikkat ediyorum. Buna herkes dikkat edebilir. Ama herkesin bu imkanı bulunmayabilir. Bu ayrı mesele.”
BBP liderinin bu sözleri Twitter’da tepki topladı. Destici TT’lere girerken, kullanıcılar genel başkanı toplumun ekonomik gerçeklerini farkında olmamak ve dalga geçer gibi tavsiyede bulunmakla eleştirdi.