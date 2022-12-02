Bazı erkekler yaşlanır, bazıları olgunlaşır: Indiana Jones 5’te Harrison Ford’u ‘her yaşta’ izleyeceğiz

80 yaşındaki ABD’li oyuncu Harrison Ford, ilk fragmanı yayımlanan Indiana Jones 5’te yeni dijital tekniklerle gençliğine dönüyor. Film 30 Haziran 2023’te vizyona girecek.

Yeni filmde Harrison Ford’un gençliğini yine Harrison Ford canlandırdı

“Bazı erkek yaşlanır, bazıları olgunlaşır.” Sözü, 2020’de 90 yaşındayken ölen ABD’li oyuncu Sean Connery (muhtemelen kendisi için) söylemiş.

Connery gibi ‘yaşlanmayan, olgunlaşan’ bir başka isim de 80 yaşındaki Harrison Ford.

Başrolünde Ford’un olduğu, 30 Haziran 2023’te gösterime girecek Indiana Jones 5 ‘Dial of Destiny’in ilk fragmanı yayımlandı.

Filmin konusu henüz belli değil ancak fragmandan anlıyoruz, arkeolog ‘Henry Walton’ yine ölüme meydan okuyor. Filmdeki geri dönüşler için Harrison Ford en yeni dijital tekniklerle gençleştirilmiş, eski Indiana Jones filmlerindeki gibi görünüyor.