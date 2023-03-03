TÜİK enflasyonu yüzde 55,18: Gıdada artış durdurulamıyor

TÜİK’e göre enflasyon şubatta aylık yüzde 3,15 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 55,18 seviyesine geriledi. En büyük artışsa yüzde 7,36’yla gıdada yaşandı.

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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 126,91 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon şubatta aylık yüzde 7,21 arttı.

İktisatçıların verilerini eleştirdiği ve iktidar tarafından yöneticileri neredeyse her ay değiştirilen TÜİK’e göreyse yıllık enflasyon şubatta yüzde 55,18 oldu. Aylık artışsa 3,15. Enflasyon oranları senelik olarak hesaplandığı için, aylık artışa rağmen 2022 şubatındaki oran nedeniyle baz etkisi kendisini gösterdi ve ‘düşüş’ belirdi.

Dünya genelinde enerji fiyatları Ukrayna savaşı öncesi seviyelere geri döndü. Diğer yandan gıda fiyatları da düşüşte. Ancak Türkiye’de iktidarın zincir marketlere uyguladığı ‘fiyatları dondurma’ baskısına rağmen fiyatlardaki artış sürüyor. Şubatta en büyük artış yüzde 7,36’yla gıdada yaşandı.