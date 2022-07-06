Bayramın ilk iki günü yağmurlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin raporlarına göre bayramın ilk iki günü olan 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde birçok ilde şiddetli yağış bekleniyor.

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Türkiye dokuz günlük Kurban Bayramı tatiline hazırlanırken, Meteoroloji 23 ilde sağanak yağmura karşı uyardı.

Bayramın ilk günü olan 9 Temmuz ‘da yağış beklenen iller: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı ve Kastamonu.

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde yoğun yağışlar yurdun Kuzey Batı ve Kuzey kesimlerinde etkili olacak.