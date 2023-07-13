Bayram bilançosu: Kazaların çoğu ‘aşırı hız’dan

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bayramdaki kazalara ilişkin paylaştığı verilere göre en çok kaza ‘aşırı hız’ nedeniyle meydana geldi.

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Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı’ndaki trafik kazası bilançosunu paylaştı. 24 Haziran-3 Temmuz arasındaki dokuz günlük bayram tatili boyunca 6 bin 903 kaza meydana geldi.

Kazaların ilk üç nedeni şöyle:

Aşırı Hız: Yüzde 37,3.

Geçiş önceliğine uymamak: Yüzde 14,5.

Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak: Yüzde 12,4.

Bakan Yerlikaya, şu çağrıda bulundu: “Lütfen, sevdiklerinizin gözünü yolda bırakmamak için trafik kurallarına uyalım. Aşırı hız sizi sevdiklerinize daha hızlı kavuşturmaz.”