Bayraktar kardeşlerin şikayetiyle: BirGün’e 200 bin lira tazminat cezası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’la kardeşi Haluk Bayraktar’ın ‘TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor’ başlıklı haberi hakkında açtığı davada BirGün ve muhabiri İsmail Arı aleyhine toplam 200 bin TL’lik manevi tazminat kararı verildi.

Geçen yıl 22 Eylül’de İstanbul 23’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada toplam 250 bin liralık manevi tazminat talep edilmişti.

TUBİTAK’ın aynı haberle ilgili açtığı davaysa Ankara 18’nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

BirGün’ün aktardığına göre haber hakkındaki dava dilekçesinde “Davalıların niyetinin habercilik ya da toplumu bilgilendirmek olmadığı müvekkillerin kişilik haklarına saldırı kastı güttükleri aşikârdır” denmişti.

İstanbul 23’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasında cezaların ardından tepki gösteren BirGün’ün avukatlarından Ali Deniz Ceylan, haberin hukuka uygun ve basın özgürlüğü sınırları içinde olduğunu söyledi.

Davanın reddine karar verilmesi gerektiğini söyleyen Ceylan, şunları dedi: “Oysaki mahkeme davanın kısmen kabulüne karar verdiği gibi toplam 200 bin TL manevi tazminatın ödenmesine hükmetti. Bu çok vahim ve utanç verici bir karar. Sanırım bu tutar Türkiye basın hukuku tarihinde bir haber hakkında verilmiş en yüksek manevi tazminat kararlarından biri.

‘Hakkın kötüye kullanımının örneği’

Her şeyden önce böyle bir kararın basın özgürlüğüne yönelik müdahalelerin ölçülü ve orantılı olması gerektiğine ilişkin içtihada aykırı olduğu açıktır. Türk hukukunda manevi tazminatın zenginleşme aracı olarak kullanılamayacağı tespit edilmiştir. Daha da önemlisi ilgili içtihat, basın üzerinde caydırıcı etki yaratma tehlikesi bulunan müdahalelerin meşru kabul edilemeyeceği yönündedir. Aksi yöndeki taleplerin de hukuk düzenince korunmaması gerekir.

İstanbul 23’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava, iktidar ve çevresinin sıklıkla başvurduğu; görünürdeki kişilik haklarının koruması talebinin arkasında esasen basını haber yapmaktan caydırmanın amaçlandığı davaların tipik bir örneğidir. Bu anlamıyla da bir hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir. Mahkeme ilgili içtihat gereğince bu davayı reddetmesi gerekirken, gerek kısmen kabul kararı gerekse de hükmettiği tazminat tutarıyla basın özgürlüğüne yönelik ilgili içtihadı bütünüyle yok saymış vaziyettedir. Bu karara karşı ilk olarak istinaf yoluna başvuracağız. Umarım ve de bir an önce bu kararın ortadan kaldırılmasına karar verilir.”