Baykar, İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın aldı

Türkiye’nin silahlı ve silahsız insansız hava aracı üreticisi Baykar, İtalyan uçak üreticisi Piaggio Aerospace’i satın aldı.

Fotoğraf: Baykar / YouTube

Baykar’dan yapılan açıklamaya göre İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı ülkenin havacılık firması Piaggio Aerospace’in Baykar’a satışına onay verdi.

Şirketin çekişmeli bir ihale sonucunda satın alındığını belirten Baykar fiyata dairse bilgi vermedi.

1884’de kurulan Piaggio Aerospace havacılık sektöründe ‘Gökyüzünün Ferrarisi’ olarak bilinen P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınıyor.

İtalya Sanayi Bakanlığı, Baykar’ın ‘Piaggio Aerospace işçilerinin ve alacaklılarının çıkarlarını garanti altına almak ve endüstriyel beklentilerini yeniden canlandırmak için en uygun şirket’ olduğunu belirtti.

Euronews’ün aktardığına göre Baykar şu taahhütlerde bulundu:

Uçak üretimi ve ilgili teknik destek

Eğitim ve lojistik faaliyetleri

Motor bakımı

Motor bileşeni üretimini sürdürme ve genişletme

İtalya’nın İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso’ysa, Piaggio Aerospace’in ‘geleceğini güvence altına aldıklarını’ belirtti:

“Ülkemiz için stratejik bir varlık olan Piaggio Aerospace, uzun vadeli bir üretim perspektifiyle yeniden canlandırılırken, kurumsal yapılar ve iş gücü korunuyor.”

Baykar, 2023’te 1,8 milyar dolarlık (yaklaşık 63 milyar 391 milyon lira) ihracatla tüm sektörlerde Türkiye’nin ilk 10 ihracatçısı arasında yer aldı.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Center for a New American Security’nin raporuna göre Türkiye küresel insansız hava aracı (İHA) ihracat pazarının yüzde 65’ine hakim konumda.

Baykar, en yakın ABD’li rakibinin üç katı büyüklüğünde tek başına pazarın yaklaşık yüzde 60’ına sahip.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 35 ülkeye ‘Bayraktar TB2 SİHA’ ve ‘Bayraktar AKINCI SİHA’ teslimatı yaptı.