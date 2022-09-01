Romanya, Baykar’dan insansız hava aracı satın alacak

Romanya Savunma Bakanlığı, Baykar’dan üç adet insansız hava aracıyla (İHA) lojistik desteğini vergi hariç tahmini 300 milyon dolar bedelle almayı planladığını açıkladı.

Fotoğraf: Baykar (Temsili)

Bakanlık, ayrıca, NATO hedefleri ve askeri bağış planları kapsamında 18 Bayraktar TB2 insansız hava aracının (SİHA) satın alınmasına ilişkin ihale sürecini başlatmak için Romanya parlamentosundan onay talep ettiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, “Onay talebinde bulunulan satın alma süreci finansman olanaklarına bağlı olarak 2022 yılından itibaren başlatılacak” dendi.

2004 yılından bu yana NATO üyesi olan Romanya’nın cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline tepki olarak, gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 2 seviyesinde bulunan savunma harcamalarını gelecek yıl yüzde 2,5’e çıkarmayı planladığını söylemişti.

Ukrayna da daha önce TB2 İHA’larını Rusya’ya karşı etkili bir şekilde kullanmıştı. TB2 ayrıca Suriye, Irak, Libya ve Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda da kullanılmıştı.