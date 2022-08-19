Bayazıt İlhan: Sağlıkta yeni düzenlemeler başka sorunları ortaya çıkarıyor

Yeni düzenlemeler yapıldıkça başka sorunlar ortaya çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta çıkan ek ödeme yönetmeliği Sağlık Bakanı tarafından çok iddialı biçimde sunuldu, ileride şöyle denecekmiş: “Bir gün bir yönetmelik okuduk. Türkiye’de doktor olmanın anlamı değişti.”

İnanılır gibi değil, Sağlık Bakanlığı “taban ödemesi” adı altında bir miktar döner sermaye ödemesiyle Türkiye’de hekimliğin anlamını değiştirdiğini ilan ediyor. Dahası bunun bir “Beyaz Reform” olduğunu anlatıyor. Yıllardır döner sermaye ödemesi alamayan yüzbinlerce sağlık çalışanının sadece bir bölümüne değişen miktarlarda yapılacak bir ödemeden söz ediyoruz. Durumu biraz olsun rahatlayanlar olacaktır ama sağlıkta biriken devasa sorunlara bakınca Beyaz Reform olarak tanıtılabilecek nesi var, belli değil.

Bayazıt İlhan’ın yazısı