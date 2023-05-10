‘Bay Kemal’in tahtası’nda bugün: Yapay zeka ve yenilenebilir enerji

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yapay zeka ve yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu. (Twitter)

Twitter’dan ‘Bay Kemal’in Tahtası’ adlı video serisinin dokuzuncu bölümünü yayınlayan Kılıçdaroğlu, şu notu düştü: “Biz Türk devletini yönetmeye her şeyimizle hazırlandık. Onlar tüm enerjilerini kavga ve iftiraya harcadılar, biz geleceği çalıştık. Türkiye’yi dünya ligine taşımaya hazırız. Artık çalıştıklarımızı uygulama zamanı.”

Konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

*Dünya değişiyor, ekonomik sistemler dönüşüyor. Yapay zeka ve robotlaşma çoğu sektörde iş gücünü azaltacak gibi görünüyor. Ama buna karşın, yine yapay zeka etrafında yepyeni iş alanları ve meslek kolları doğuyor.

*Dünyayla rekabet etmek için ekonomimizi temelden dönüştürmemiz gerekiyor. Birinci ve ikinci sanayi devrimlerine geç kaldık.

*Türkiye’nin endüstriyel dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Dirençli, yeni sanayi devriminin altyapısını kuracağız. Öncelikle dijital teknoloji, yapay zeka, makine öğrenimi, sağlık teknolojileri, pil teknolojisi, fintek ve blokzincir teknolojileri, haberleşme ve bulut teknolojileri gibi alanları büyüteceğiz. Çip üreteceğiz.

*İkincisi, yenilenebilir enerjiye geçiş hareketini başlatacağız. Güneş ve rüzgar santralleri sayesinde enerji ithalatı faturamızı önce azaltacağız, sonra ortadan tamamen kaldıracağız. Enerjide bağımsızlığımızı sağlamak önceliğimiz olacak.

*Akdeniz havzasındaki avantajlı konumumuzu kullanacağız, Akdeniz ülkelerine liderlik edeceğiz. Türkiye’yi enerji depolama, işleme ve dağıtım merkezi haline getireceğiz. Dijital devrimi entegre edeceğiz.

*Türkiye’yi fosil yakıt uygarlığından yenilenebilir enerji toplumuna dönüştüreceğiz. Şirketlerimizin dijital ve teknolojik dönüşümü için tüm koşulları hazırlayacağız.

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*Düşük ücret çilesi bitecek, üniversitelerimiz bilim, teknoloji ve sanat üretecek. Her alanda inovasyona öncülük edecek, yüksek yetenek inşasına odaklanacağız.

*Depreme dirençli, iklime dirençli kentler inşa edeceğiz. Bu dönüşümü gerçekleştirdiğimizde Türkiye her 10 yılda bir krizlere savrulan bir ülke olmaktan çıkacak. Ekonomimiz krizlere karşı dirençli hale gelecek.