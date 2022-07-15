Batman’da sağlık çalışanlarına bıçak çekerek muayene odasına dayanan şüpheli tutuklandı

Yer: Batman Beşiri

Ülkenin her yanından hergün şiddet görüntüleri geliyor!

Can güvenliğimiz yok

Korkuyoruz ,bizleri bu şehir eşkiyalarından kim koruyacak @drfahrettinkoca ?

Hiç Utanmanız yok mu? #SağlıktaTerör pic.twitter.com/fVkPdCDv8e