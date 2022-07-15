Batman’da sağlık çalışanlarına bıçak çekerek muayene odasına dayanan şüpheli tutuklandı

Batman’da sağlık çalışanlarına bıçak çekerek muayene odasına girmeye çalışan şüpheli tutuklandı.
Dün, Beşiri Devlet Hastanesi’nin acil servisine refakat ettiği annesiyle gelen 37 yaşındaki E.B., serum için sırada beklerken ‘annesiyle ilgilenilmediğini’ öne sürüp sağlık çalışanlarına bıçak çekmişti.
Aile hekimi ve hemşireler muayene odasına sığınırken bıçak çekip bağırmaya devam eden şüphelinin kapıyı zorlama görüntüleri Twitter’da dolaşıma girmişti.
İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, E.B’yi gözaltına almıştı.
AA’nın aktardığına göre E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.