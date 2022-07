Batman’da hasta yakını doktorlara bıçak çekerek muayene odasına dayandı

Batman’ın Beşiri ilçesinde sağlık çalışanlarına bıçak çekerek muayene odasına girmeye çalışan hasta yakını gözaltına alındı.

Görsel: Twitter

Diken’in edindiği bilgilere göre ismi öğrenilemeyen şüpheli erkek, refakat ettiği annesini bugün Beşiri Devlet Hastanesi’ne getirdi.

Muayene sonrası serum için sırada bekleyen şüpheli, ‘annesiyle ilgilenilmediğini’ öne sürüp sağlık çalışanlarının üzerine yürüyerek hakaret etmeye başladı.

Aile hekimi ve hemşireler muayene odasına sığınırken bıçak çekip bağırmaya devam eden şüphelinin kapıyı zorlama görüntüleri Twitter’da dolaşıma girdi.

Görüntülerin paylaşıldığı Sağlık Çalışanları Hak Ve Mücadele Derneği’nin Twitter hesabı üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca etiketlenerek şunlar yazıldı: “Ülkenin her yanından her gün şiddet görüntüleri geliyor! Can güvenliğimiz yok Korkuyoruz, bizleri bu şehir eşkıyalarından kim koruyacak? Hiç utanmanız yok mu?”

İhbar üzerine hastaneye gelen polis şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.

Şikayetçi sağlık çalışanlarının da ifadeleri için karakola götürüldüğü öğrenildi.