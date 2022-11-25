Batman’da cami inşaatında iskele çöktü: Bir işçi öldü, 19’u yaralandı

Batman’da bir camin inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 19 işçi yaralandı.

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AA’nın haberine göre Gültepe Mahallesi Esentepe mevkisinde yapımı süren Necat Nasıroğlu Külliyesi’nin içinde yer alan cami inşaatının iskelesi çöktü.

Olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi.

İskelenin çökmesiyle ikisi ağır 20 işçi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı işçilerden biri hastanede hayatını kaybetti.

İskelede mahsur kalan iki işçi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin, çöken iskeledeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.