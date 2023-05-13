Batılı ülkeler ‘tehlikeli’ çıkışlar yapan hükümeti ‘uyardı’

Seçim öncesi iktidar kanadından gelen ‘tehlikeli’ çıkışlar Batılı ülkeleri tedirgin etti. Bu ülkelerin başkentlerinden AKP hükümetine mesaj gönderildi.

NATO ve Avrupa Birliği ülkelerinden hükümete mesaj. (AA)

Türkiye yarın seçime gidiyor. 21 yıldır Türkiye’yi yöneten Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan çoğu ankete göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde.

Bu ortamdaysa iktidar kanadı, tehlikeli çıkışlarla olası muhalefet zaferini hedef alıyor.

Türkiye, NATO’nun güneydoğu kanadının kilit ülkesi, Avrupa Birliği’nin de en büyük ve stratejik olarak da en önemli komşularından biri. Bu nedenle Türkiye’deki gelişmeler, Batılı başkentler tarafından yakından izleniyor.

DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre Batılı başkentler AKP hükümetine, ‘siyasi istikrarsızlık Türkiye için olduğu kadar bizler için de riskler barındırıyor’ mesajını iletti. Türkiye’yi siyasi belirsizliğe sürükleyecek hamlelerden kaçınılması beklentisi vurgulandı.

Seçimleri gözlemleyecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) heyetleri de demokratik seçimlere gölge düşürecek karar ve gelişmelere mahal verilmemesi gerektiğine dair Yüksek Seçim Kurulu’na mesaj iletti.

Tehlikeli çıkışlar

Daha önce Kılıçdaroğlu’na “Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünkü seçim mesajında da 15 Temmuz vurgusu yaparak “Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız” ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ysa seçimleri ‘darbe girişimi’yle, AKP Başkan Vekili Binali Yıldırım da ‘işgal’le ilişkilendirmişti.

Çok okunan Kılıçdaroğlu: Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de muhalefeti hedef alırken şiddet dilini seçmişti: “Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar.”