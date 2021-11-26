Batık krediler bir haftada 2,3 milyar lira arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Kasım itibariyle bir önceki haftaya göre 2 milyar 292 milyon lira artarak 155 milyar 767 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 249 milyar 453 milyon liradan 4 trilyon 425 milyar 748 milyon liraya çıktı. Böylelikle 176 milyar 295 milyon lira artış kaydedilmiş oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 279 milyar 75 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 6,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 4 trilyon 774 milyar 134 milyon lira oldu.

Taksitli ticari krediler 651 milyar lirayı aştı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 19 Kasım itibariyle 345 milyon lira artarak 751 milyar 129 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 289 milyar 37 milyon lirası konut, 13 milyar 938 milyon lirası taşıt ve 448 milyar 154 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 20 milyar 222 milyon lira artarak 651 milyar 496 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,98 azalarak 190 milyar 357 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 79 milyar 632 milyon lirası taksitli, 110 milyar 725 milyon lirası taksitsiz oldu.

Takipteki alacaklar 155 milyar 767 milyon liraya yükseldi

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Kasım itibariyle bir önceki haftaya göre 2 milyar 292 milyon lira artarak 155 milyar 767 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 120 milyar 419 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 12 milyar 827 milyon lira artarak 853 milyar 185 milyon lira oldu.