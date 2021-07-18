Batı Avrupa ‘iklim krizi’yle tanıştı: En az 183 kişi öldü, 670 kişi yaralandı

Almanya’nın üç eyaletinde şiddetli yağışın neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 156’ya yükseldi. Batı Avrupa’da toplamda en az 183 kişi hayatını kaybetti, 670 kişi de yaralandı. Yetkililer ölü sayısının daha da artacağından kaygılı.

Fotoğraflar: Reuters

Geçen çarşambadan bu yana devam eden sağanak yağış Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’u etkisi altına almıştı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier afet bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretten sonra görüntüler için ‘yürek parçalayıcı’ demiş ve dünyayı küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmeye çağırmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de “Korkarım ki daha kötüsü henüz yaşanmadı” diyerek tehlikenin devam ettiğine dikkat çekmişti.

300 kişiden haber alınamıyor

Selin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma faaliyetleri sürerken, suyun çekildiği yerlerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başlandı. Alman basınında yer alan bilgilere Ahrweiler’de 300 kişiden hala haber alınamıyor. Ancak bunun nedenin telefon hatlarının zarar görmesi olabilir.

Kuzey Ren Vestfalya’da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin dördü itfaiyeci.

Belçika bayrakları yarıya indirecek

Belçika’da şu ana kadar teyit edilen can kaybı 27 olarak açıklandı. Ülkede 20 Temmuz’da bir günlük ulusal yas ilan edildi.

Selde hayatını kaybedenler için 12:00’de sirenler çalacak, bayraklar yarıya indirilecek, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. 21 Temmuz’da Covid-19 nedeniyle sınırlı etkinliklerle düzenlenecek bağımsızlık günü kutlamaları tümüyle iptal edildi.

Hollanda’da, Maas ve Rur nehirlerinde su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Yetkililer bu nedenle tehlikenin hala geçmediğini söyledi.