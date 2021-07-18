Diken

Yaramazlara biraz batar!

Batı Avrupa ‘iklim krizi’yle tanıştı: En az 183 kişi öldü, 670 kişi yaralandı

Almanya’nın üç eyaletinde şiddetli yağışın neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 156’ya yükseldi. Batı Avrupa’da toplamda en az 183 kişi hayatını kaybetti, 670 kişi de yaralandı. Yetkililer ölü sayısının daha da artacağından kaygılı.

Fotoğraflar: Reuters

Geçen çarşambadan bu yana devam eden sağanak yağış Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’u etkisi altına almıştı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier afet bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretten sonra görüntüler için ‘yürek parçalayıcı’ demiş ve dünyayı küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmeye çağırmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de “Korkarım ki daha kötüsü henüz yaşanmadı” diyerek tehlikenin devam ettiğine dikkat çekmişti.


300 kişiden haber alınamıyor

Selin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma faaliyetleri sürerken, suyun çekildiği yerlerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başlandı. Alman basınında yer alan bilgilere Ahrweiler’de 300 kişiden hala haber alınamıyor. Ancak bunun nedenin telefon hatlarının zarar görmesi olabilir.

Kuzey Ren Vestfalya’da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin dördü itfaiyeci.

Belçika bayrakları yarıya indirecek

Belçika’da şu ana kadar teyit edilen can kaybı 27 olarak açıklandı. Ülkede 20 Temmuz’da bir günlük ulusal yas ilan edildi.

Selde hayatını kaybedenler için 12:00’de sirenler çalacak, bayraklar yarıya indirilecek, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. 21 Temmuz’da Covid-19 nedeniyle sınırlı etkinliklerle düzenlenecek bağımsızlık günü kutlamaları tümüyle iptal edildi.

Hollanda’da, Maas ve Rur nehirlerinde su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Yetkililer bu nedenle tehlikenin hala geçmediğini söyledi.

Avrupa’yı felç eden sel daha büyük bir felaketin habercisi

SON HABERLER

Avrupa’yı felç eden sel daha büyük bir felaketin habercisi

Almanya ve Belçika’da rekor yağıştan sonra meydana gelen seller nedeniyle yüzlerce kişi hala kayıp. Şiddetli yağışlar İsviçre, Lüksemburg ve Hollanda’yı da vurdu. Bilim insanları ise şiddetli yağışların nedeninin iklim değişikliği olduğuna dikkat çekti ve önümüzdeki günler için ‘hükümetler hazır olmalı’ uyarısı yaptı.

Aşı olmayanlara kısıtlama gündemde

Bilim kurulunun aşı olmayanların toplu alanlara girişine yasak getirilmesini talep ettiği, önerinin kabine toplantısında ele alınacağı öğrenildi.

Yabancılar Türkiye’de artık çok daha rahat ev alıyor

Türkiye’de son beş yılda dolar kuru 3,5 TL’den 8,5 TL’ye çıkarak tarihi zirvelere ulaştı. Avro kuru da aynı dönemde 4 TL seviyelerinden bugün 10 TL’nin üzerine geldi. Cebinde dövizle Türkiye’ye gelenler ise geçmişte alacakları bir evin parasına bugün ekstra bir daire daha alabilme lüksüne sahip.

DSİ dayanılmaz bir hafiflik ve laçkalıkla dereleri boğuyor

DSİ bilime dayanmayan, tahripkar uygulamalarıyla meydanı boş bulmuş, gemi azıya almış büyük bir laçkalık, denetimsizlik içinde koşturup duruyor.
Buna bir dur denmeli artık. Bilim dünyası, akademi gür bir ses çıkarmalı, DSİ’ye yaptıklarının doğru olmadığını söylemeli. Harikalar diyarı vadilerini, derelerini korumak için DSİ’ye dava açmaya hazırlanan Arhavi’ye destek vermeli. Bu destek, tüm Türkiye’nin derelerini kurtarmak, DSİ’yi ıslah etmek için de gerekli bir adım.