Batan göçmen teknesindeki bebeğin cansız bedeni üç ay sonra karaya vurdu

İspanya’da üç ay önce batan göçmen teknesindeki sekiz aylık bir bebeğin cesedinin karaya vurduğu bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın İspanya Jandarma kurumunun açıklamasından aktardığına göre 11 Temmuz’da ülkenin doğusundaki Tarragona kentindeki Roba de Bera sahilinde kıyıya vurmuş bir bebeğin cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada cansız bedenin, yaklaşık üç ay önce batan göçmen teknesindeki bebeğe ait olduğu ifade edildi.

Bebeğin anne ve babasının da batan teknede hayatlarını kaybettiği açıklandı.

Cezayir’in Çerçel kasabası sahillerinden 21 Mart’ta yola çıkan ve içinde 15 göçmenin bulunduğu teknenin 6 Nisan’da İspanya’nın doğusundaki Balear Adaları açıklarında batmış ve kurtulan olmamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) önceki hafta paylaştığı raporda Akdeniz’deki göç yolunda haftada 11 çocuğun hayatını kaybettiğini kaydetmişti.