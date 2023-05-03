Basın özgürlüğü günü: Gazeteciler tutuklandı

Gazeteci Sedat Yılmaz, Dicle Müftüoğlu ve yazar Erol Balcı, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde tutuklandı.

Dicle Müftüoğlu ve Sedat Yılmaz. (Fotoğraf: MLSA)

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu ve Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Sedat Yılmaz, iki gün önce Ankara merkezli operasyonda gözaltına alınmıştı.

Dünya Basın Özgürlüğü gününün ilk saatlerinde iki gazetecinin tutuklanmasına karar verildi.

MA’ya göre tutuklama kararı sonrası Sedat Yılmaz, mahkeme kapısı önünde, “Harami düzen 10 gün sonra bitiyor, yıkıldı yıkılacak” dedi.

Hakim, gazeteciler Sedat Yılmaz, Dicle Müftüoğlu ve yazar Erol Balcı'nın tutuklanmasına karar verdi. https://t.co/fsDd0C7sMN — MLSA (@mlsaturkey) May 2, 2023

19 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yazar Erol Balcı, Abdurrahim Tanyeli ve Ramazan Debe de tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta da Diyarbakır merkezli bir operasyon başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında aralarında gazeteci, avukat ve siyasetçilerin de olduğu 21 ilde 143 kişi gözaltına alınmıştı. Bunların 39’u tutuklanırken, 44’ü serbest bırakıldı.