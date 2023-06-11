Başakşehir’deki fabrika yangınına müdahale 24 saati aştı

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin çalışmaları 24 saati aştı.

Fotoğraf: AA

Eski Turgut Özal Caddesi’ndeki altı katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale dünden bu yana sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda TOMA’yla da destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü.

İtfaiye ekiplerine ilçe belediyeleri su tanklarıyla destek verirken ayrıca TOMA’lar da fabrika önünde bekliyor.

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana gelirken, binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara müdahale ediliyor.

Polis, fabrikanın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemlerini sürdürürken, araçların bu caddeye girmesine izin vermiyor.