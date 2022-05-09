Barış Yarkadaş: Umarım bu rahatlık, yerini bir an önce ‘seçim kazanma kaygısı’na bırakır

Ne yazık ki; başta CHP’liler olmak üzere neredeyse tüm muhalefet partilerinin yetkilileri “Bu iş artık bitti” havasından bir türlü sıyrılamıyor… Oysa ki; gerçek hiç de öyle değil…. AKP tüm kamuoyu araştırmalarında hâlâ yüzde 30 bandında görülüyor! Muhalefet partilerinin kurmayları, derinleşen ekonomik krizin seçmenin tüm duygu ve düşüncelerini derinden etkileyeceği ve bunun sandığa yansıyacağını düşünüyor. Peki o halde AKP nasıl oluyor da hâlâ yüzde 30’lar bandında dolanıyor?

Bilinen bir gerçektir: Muhalefet partileri, kriz dönemlerinde alternatif olmayı başaramaz, seçmene güven veremez ve çekim merkezi haline gelemezse, her kriz kendiliğinden bir iktidar değişikliğine yol açmaz! Peki bunun sebebi ne? Sebebi aslında çok basit: Seçmen, yaşamında hiçbir belirsizlik istemiyor…

Umarım bu rahatlık ve rehavet, yerini bir an önce ‘seçim kazanma kaygısı’na bırakır. Zira; bu bakış açısı seçim kazandırmaz, aksine Türkiye’nin geleceğini yeniden AKP ve MHP’nin ellerine teslim eder.

Barış Yarkadaş’ın yazısı