Barış Yarkadaş: Tehlikenin adı ‘bodurluk riski’

Kemalyeri Dergisi’nin 23 Nisan sayısı için bir yazı hazırlarken, AKP iktidarının yaratığı ekonomik krizin çocuklarımızı nasıl etkilediğini inceledim. Ortaya çıkan tablo ülkemiz açısından korkunç… İlgili kurumların hazırladığı kapsamlı raporlar, çocuklarımızın nasıl bir felakete sürüklendiğini ayrıntılı olarak gösteriyor. AKP iktidarının ekonomi politikaları çocuklarımızın geleceğini karartıyor.

Çocuklarımızın nasıl bir karanlık içinde yaşamaya mahkum edildiğini inceleyen yazının bir bölümünü, daha geniş kesimlere ulaşması için bu köşede de paylaşmak istedim. Bu konuyu, katıldığım tüm TV programlarında “tekrara düşme pahasına’’ olsa bile sık sık gündeme getiriyor ve yönetenleri uyarmaya çalışıyorum. Önceki yazılarımda da bahsettiğim üzere, bu tehlikenin adı ‘yetersiz beslenme ve buna bağlı olarak gelişen bodurluk riski‘dir…

Barış Yarkadaş’ın yazısı